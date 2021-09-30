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الحوثيون يدعون "لوقف العدوان ورفع الحصار"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يدعون
Reuters
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) محمد عبد السلام، اليوم الخميس، إن أولى خطوات السلام في اليمن تكمن في "وقف العدوان ورفع الحصار".

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وأضاف عبد السلام: "من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات"، مؤكدا على أنه لن يتحقق سلام بدون ذلك.

وتابع المتحدث: "شعبنا اليمني هو في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد، وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال، ولن يقبل بأقل من حقه المشروع".


المصدر: RT

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