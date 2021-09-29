المركز الروسي للمصالحة: مقتل 3 عسكريين سوريين بنيران المسلحين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 3 عسكريين سوريين قتلوا برصاص المسلحين في محافظتي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء، إلى أن اثنين من العسكريين السوريين قتلا بنيران قناصة، وأصيب اثنان آخران بجروح في ريف حلب.

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وفي ريف إدلب أطلق المسلحون من محيط قرية الرويحة النار على مواقع الجيش السوري بالقرب من قرية جرادة، مما أسفر عن مقتل عسكري سوري واحد.

وفي ريف اللاذقية أصيب عسكري سوري بجروح جراء إطلاق المسلحين قذائف على مواقع الجيش.

المصدر: نوفوستي