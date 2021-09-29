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تونس.. إصابة 12 تلميذا بتسمم غذائي بعد تناول "فريكاسي" و"ملاوي"

أخبار العالم العربي

تونس.. إصابة 12 تلميذا بتسمم غذائي بعد تناول
Reuters
تونس
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ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن 12 تلميذا بالمدرسة الإعدادية بالقلعة الصغرى بولاية سوسة، أصيبوا بتسمم غذائي تطلب نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي نقل التلاميذ إلى مستشفى سهلول بعد إصابتهم بآلام في البطن.

وأضاف المسؤول التونسي أن المتضررين تناولوا ''الفريكاسي والملاوي''' من مشربة المؤسسة التربوية.

وصرح بأنه تم الإبقاء على تلميذين اثنين تحت الرقابة الطبية ووصف وضعية البقية بالمستقرة.

وأكد الزبيدي أنه سيتم فتح بحث بداية من الخميس للكشف عن ملابسات الحادثة.

المصدر: "موزاييك"

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