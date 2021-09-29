شاهد.. فيديو اختطاف عامل وقود في دولة خليجية والشرطة تضرب بقوة
نشر مدونون ونشطاء يوم الأربعاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود.
ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود حيث باشر أحد ركابها بملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.
#منحرفان#حراميان— عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) September 29, 2021
لا يمثلان سوى نفسيهما!
ولا أظن أن من يقدم على مثل هذه
الافعال الاجرامية الا وقد غرق
في مستنقع "الكبتاغون"👇
#الطلابpic.twitter.com/b3b3cgZljL
هذا، وأعلنت شرطة منطقة حائل شمال غرب السعودية القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.
وأضاف المقدم سامي الشمري أن تم ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
شرطة #منطقة_حائل تقبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود حيث وجد بحوزتهم مواد مخدرة pic.twitter.com/UY15Z61CUH— سالم السبيعي (@salem_alsubeai) September 29, 2021
وإثر تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.
دايم عمال البنزين جيوبهم مليانة فلوس المفروض يحترسون الله لايبلانا مبتلاهم اكيد كلها كم ساعة وتم القبض كاميرات المراقبة ماراح تخليهم— ... (@Norah__Z) September 29, 2021
خلال أقل 4 ساعات #تم_القبض ..— الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا هـ ــكـ ـرز 🇸🇦 (@ALAwja_hakrs) September 29, 2021
شرطة منطقة حائل تقبض على (3) مواطنين
ارتكبوا "حادثتي اعتداء" وسلب على مقيمين
يعملان في محطتي وقود وتم إتخاذ اللازم بحقهم وإحالتهم لـ النيابة العامة ..
- سرعة رصد وقبض فقط في السعودية .. pic.twitter.com/Kn3gTyLB8P
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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