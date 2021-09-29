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شاهد.. فيديو اختطاف عامل وقود في دولة خليجية والشرطة تضرب بقوة

أخبار العالم العربي

شاهد.. فيديو اختطاف عامل وقود في دولة خليجية والشرطة تضرب بقوة
RT
اختطاف عامل وقود في دولة خليجية يفجر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
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نشر مدونون ونشطاء يوم الأربعاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق خطف عامل آسيوي من إحدى محطات الوقود.

ويظهر المقطع سيارة سوداء أمام محطة الوقود حيث باشر أحد ركابها بملء السيارة بالوقود بنفسه، قبل أن يفتح آخر الباب الخلفي للسيارة ويتم دفع العامل داخلها بالقوة، وتتحرك السيارة بعيدا بعد خطفه.

هذا، وأعلنت شرطة منطقة حائل شمال غرب السعودية القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر ارتكبوا حادثتي اعتداء وسلب على مقيمين يعملان في محطتي وقود.

وأضاف المقدم سامي الشمري أن تم ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وإثر تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا البعض إلى ضرورة إلغاء التعامل النقدي (الكاش) في محطات الوقود، تجنبا لمثل هذه الحوادث.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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