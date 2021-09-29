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مصر تشدد حالة الاستنفار العام

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مصر تشدد حالة الاستنفار العام
Globallookpress
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر رفع حالة الاستنفار العام المفروضة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، إلى أقصى درجاتها.

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وحسب بيان للوزارة نشرته عبر "فيسبوك"، عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، لمناقشة الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

ووجّه الوزير بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بجميع أجهزة وقطاعات الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وقال الوزير إن هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، لافتا إلى أنه تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلى من المتوسط حتى الآن على منابع النيل.

المصدر: RT

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