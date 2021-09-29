السلطات العراقية "تتريث" في اعتماد بطاقة التلقيح الدولية وتستمر باعتماد فحص PCR

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأربعاء "التريث" باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR.

وذكرت السلطة في بيان صحفي: "نود أن نبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق".

وأضافت: "يستمر الاعتماد على فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

المصدر: RT