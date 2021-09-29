السلطات العراقية "تتريث" في اعتماد بطاقة التلقيح الدولية وتستمر باعتماد فحص PCR
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأربعاء "التريث" باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR.
وذكرت السلطة في بيان صحفي: "نود أن نبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق".
وأضافت: "يستمر الاعتماد على فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".
المصدر: RT
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