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السلطات العراقية "تتريث" في اعتماد بطاقة التلقيح الدولية وتستمر باعتماد فحص PCR

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الأربعاء "التريث" باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR.

وذكرت السلطة في بيان صحفي: "نود أن نبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر باعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق".

وأضافت: "يستمر الاعتماد على فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

المصدر: RT

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