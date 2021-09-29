حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيدية في الكويت بأمر من أمير البلاد

أمر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد بإقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

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أعلن عن ذلك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله، لافتا إلى هذه الخطوة تهدف إلى "تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات".

وأشير أيضا إلى أن الخطوة يراد بها "حل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية".

وأوضح الوزير أن أمير البلاد يتطلع إلى أن "يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطن".

المصدر: الأنباء