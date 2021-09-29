صحيفة: فرق فنية سورية تعالج وصلة خط الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق والسبب "قانون قيصر"

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن فرقا فنية سورية ستتولى صيانة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد من الحدود السورية ومعمل دير عمار "مجانا".

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وفي التفاصيل، أشارت "الأخبار" إلى أن "الوفد الفني السوري كان قد أنهى معاينة الوصلة الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد على طول 36 كيلومتر بين نقطة الدبوسية الحدودية ومعمل دير عمار"، لافتة إلى أن الكشف الأولي "أظهر عدم وجود أي ضرر يعيق مرور الغاز وأن عملية الصيانة تحتاج الى أيام قليلة وستتولاها فرق فنية سورية من دون مقابل".

وقالت الصحيفة إنه "بعد التفاهم مع اللجنة الفنية اللبنانية، غادر الوفد السوري مساء أمس عائدا الى سوريا"، موضحة أنه "وفق التفاهمات السابقة بين الوزراء المعنيين في لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن إعادة تأهيل الخط كانت منوطة بشركة مصرية، ولكن تأخر إصدار الولايات المتحدة قرارات عبر وزارة الخزانة لإعفاء هذه الشركات من عقوبات "قانون قيصر"، فرض اللجوء الى سوريا".

وكشفت "الأخبار" أن "وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، أبلغ نظيره اللبناني أن دمشق ستساعد في معالجة الخلل الفني من دون مقابل".

هذا ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارة الطاقة قولها إن "تجهيز الخط يتطلب أسبوعا كحد أقصى، وأن الباقي رهن بسفر وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إلى مصر لوضع إطار زمني للمرحلة المقبلة وإطار عملي لاستجرار الغاز المصري، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار سريعا".

المصدر: "الأخبار"