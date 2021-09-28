الشيخ محمد بن زايد يعزي العاهل المغربي

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع ملك المغرب محمد السادس، عزاه خلاله في عمّته الأميرة للا مليكة.

كما قدم التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلا المولى تعالى أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمة ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية.

ونعت في وقت سابق اليوم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الأميرة للا مليكة عمة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت: "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك محمد السادس على أن تتم جنازة الفقيدة في إطار عائلي خاص وحضور محدود جدا وذلك احتراما تاما لهذه الإجراءات".

المصدر: وسائل إعلام