 
مباشر

الشيخ محمد بن زايد يعزي العاهل المغربي

أخبار العالم العربي

الشيخ محمد بن زايد يعزي العاهل المغربي
RT
ملك المغرب محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re2c

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع ملك المغرب محمد السادس، عزاه خلاله في عمّته الأميرة للا مليكة.

كما قدم التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلا المولى تعالى أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمة ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية.

ونعت في وقت سابق اليوم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الأميرة للا مليكة عمة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت: "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك محمد السادس على أن تتم جنازة الفقيدة في إطار عائلي خاص وحضور محدود جدا وذلك احتراما تاما لهذه الإجراءات".

المصدر: وسائل إعلام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا