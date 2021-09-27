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تنبيه هام من شرطة أبو ظبي

أخبار العالم العربي

تنبيه هام من شرطة أبو ظبي
Reuters
أبوظبي
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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي يوم الاثنين أنها ستنفذ بالتعاون مع الشركاء تمرينا استراتيجيا في منطقة محطة براكة.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر "تويتر"، أن التمرين سيستمر يومين ابتداء من صباح يوم الثلاثاء.

وذكرت أن الهدف من التمرين قياس الجاهزية ورفع الاستجابة، لافتة إلى أنه ستصاحبه أصوات صافرات الإنذار والطوارئ بالمحيط الخارجي للمحطة وتحركات للآليات العسكرية.

وأهابت بالجمهور عدم الاقتراب والتصوير حفاظا على السلامة العامة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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