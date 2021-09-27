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الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

أخبار العالم العربي

الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة
AP
الخطوط الجوية الإفريقية
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أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية الليبية استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام لعدة سنوات اعتبارا من الـ30 من سبتمبر الجاري، من ثلاثة مطارات ليبية.

وحسب بيان الخطوط الجوية الإفريقية، فإن الشركة الليبية سوف تسيّر رحلات جوية من مطارات بنغازي، ومعيتيقة ومصراتة بمعدل نحو 9 رحلات أسبوعيا.

كما نشرت الخطوط الجوية الإفريقية عبر "فيسبوك" جدول رحلاتها.

المصدر: RT

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