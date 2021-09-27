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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن "إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من نوع ("سكان إيغل Scan Eagle")، بسلاح مناسب".

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية صباح اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".

المصدر: RT

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