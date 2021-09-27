الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن "إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من نوع ("سكان إيغل Scan Eagle")، بسلاح مناسب".
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية صباح اليوم، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".
تمكنت الدفاعات الجوية صباح اليوم _بفضل الله_ من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.— العميد يحيى سريع (@army21ye) September 27, 2021
المصدر: RT
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