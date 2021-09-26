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المغرب يسجل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا
Reuters CK/
تدابير ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1444 أمس، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 929305 حالات.

كما سجل المغرب 35 وفاة جديدة، ارتفاعا من 30 أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 14167.

المصدر: "رويترز"

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