الأردن.. الملكة رانيا تنشر فيديوهات تجمعها بابنتيها وترافقها ألحان أغنية "يا بنات يا بنات" (فيديو)

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبد الله فيديوهات قديمة تجمعها مع ابنتيها إيمان وسلمى بمناسبة عيد ميلادهما، مرفقة بألحان أغنية "يا بنات" للفنانة نانسي عجرم.

وظهرت الملكة في الفيديو الطريف مع ابنتيها عندما كانتا صغيرتين، حيث أن الأميرة إيمان تبلغ 24 عاما، والأميرة سلمى 20 عاما، إلا أن الملكة رانيا أرادت استرجاع الذكريات القديمة التي جمعتها مع طفلتيها، بعدما أصبحتا راشدتين، حيث استعرضت مراحل عدة من حياتهما، وصولا إلى الجامعة، وبدت مقربة منهما بشكل كبير.

وكتبت الملكة تعليقا على الفيديو قالت فيه: "كل عام وأحسن ابنتين بألف خير، الله يحميكما".

وحظي الفيديو بأكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وأكثر من 7000 تعليق.

المصدر: RT