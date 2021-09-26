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دبلوماسية بريطانية كبيرة "تتحدى" العرب!

الثقافة والفن

دبلوماسية بريطانية كبيرة
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روزي دياز
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أعلنت روزي دياز مندوبة الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق تحد للناطقين بالعربية بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة.

وكتبت في تغريدة: "بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة الذي يوافق الـ30 من سبتمبر من كل عام، وبالنظر إلى دراستي للماجستير في الترجمة حاليا، أردت أن أوجه تحديا يتمثل في محاولة ترجمة كلمات من العربية يصعب عادة ترجمتها إلى الإنجليزية. ارسلوا لي بعضا منها وسأحاول رفع التحدي!".

واليوم العالمي للترجمة مناسبة يحتفل بها كل عام في عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، وبدأ الاتحاد الدولي للمترجمين الاحتفال بهذه المناسبة في الـ30 من سبتمبر سنة 1991.

المصدر: RT

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