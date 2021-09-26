دبلوماسية بريطانية كبيرة "تتحدى" العرب!

أعلنت روزي دياز مندوبة الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق تحد للناطقين بالعربية بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة.

وكتبت في تغريدة: "بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للترجمة الذي يوافق الـ30 من سبتمبر من كل عام، وبالنظر إلى دراستي للماجستير في الترجمة حاليا، أردت أن أوجه تحديا يتمثل في محاولة ترجمة كلمات من العربية يصعب عادة ترجمتها إلى الإنجليزية. ارسلوا لي بعضا منها وسأحاول رفع التحدي!".

بمناسبة اقتراب #اليوم_العالمي_للترجمة والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، وأيضا بالنظر إلى دراستي للماجستير في الترجمة حاليا، أردت أن أقوم بتحدّ يتمثل في محاولة ترجمة كلمات بالعربية يصعب عادة ترجمتها إلى الانجليزية. أرسلوا لي بعضا منها وسأحاول رفع التحدي! #صباح_الخيرpic.twitter.com/ogKIx36IqY — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) September 26, 2021

واليوم العالمي للترجمة مناسبة يحتفل بها كل عام في عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، وبدأ الاتحاد الدولي للمترجمين الاحتفال بهذه المناسبة في الـ30 من سبتمبر سنة 1991.

المصدر: RT