التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكد التحالف اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب أراضي المملكة.

وتابع: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.

المصدر: RT