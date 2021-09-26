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شاهد.. قطر تدشن سفينة حربية في تركيا

أخبار العالم العربي

شاهد.. قطر تدشن سفينة حربية في تركيا
Reuters Thomas White
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أعلنت دولة قطر اليوم الأحد أن قواتها البحرية دشنت سفينة حربية جديدة لها في تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن مراسم تدشين السفينة "الأبرار فويرط" من نوع LCT80 أقيمت في تركيا بحضور قائدي بحرية الدولتين، اللواء الركن بحري عبدالله حسن السليطي والأميرال عدنان أوزبال، ومسؤولين آخرين.

وتخللت حفل التدشين، حسب الوكالة، زيارة قائد البحرية الأميرية القطرية إلى مصنع شركة "الأناضول" التركية لبناء السفن حيث اطلع على تجهيزات المصنع وأحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع السفن.

المصدر: قنا

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