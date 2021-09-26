تونس.. شاب يضرم النار في جسده

عمد شاب إلى إضرام النار في جسده بولاية تطاوين جنوبي تونس مساء السبت، وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقى الإسعافات الأولية.

وحسب التقارير الأولية، فإن الشاب الذي حالته حاليا مستقرة، يعاني من اضطرابات نفسية ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية.

وقد قامت الوحدات الأمنية بفتح تحقيق في الحادث لتحديد أسباب إقدامه على إحراق نقسه.

المصدر: "نسمة"