وصول لبنانيين مفرج عنهما من أصل 9 موقوفين في الإمارات إلى مطار بيروت (صور + فيديو)

وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت محكومان لبنانيان مفرج عنهما، من الموقوفين التسعة في الإمارات.

وكان أهالي المفرج عنهما في استقبالهما في صالون الشرف في المطار، حيث سادت أجواء من الفرحة خلال اللقاء الأول للعائلتين مع ولديهما.

وتستكمل عملية الإفراج بوساطة مستمرة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية.

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مشهد مؤثر لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات الى قاعة مطار بيروت الدولي pic.twitter.com/9yERnueuJz — sonya ayoub (@NismaAyoub2) September 25, 2021

الحمدلله رب العالمين

حسين بردا

احمد صبح

في وطنهم وبين اهلهم ..



على امل ان يتم الافراج عن بقية الموقوفين في القريب العاجل.#موقوفو_الاماراتpic.twitter.com/nBXDaQOQqk — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) September 25, 2021

وأوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة بتهمة التعامل مع "حزب الله"، الذي تصنفه مع دول خليجية أخرى "إرهابيا".

وفي 2015، قررت الإمارات ترحيل سبعين لبنانيا بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين اتهموا بعلاقتهم مع "حزب الله".







المصدر: "النهار" + وكالات + RT