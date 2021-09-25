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وصول لبنانيين مفرج عنهما من أصل 9 موقوفين في الإمارات إلى مطار بيروت (صور + فيديو)

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وصول لبنانيين مفرج عنهما من أصل 9 موقوفين في الإمارات إلى مطار بيروت (صور + فيديو)
Reuters AZIZ TAHER
مطار بيروت الدولي
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وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت محكومان لبنانيان مفرج عنهما، من الموقوفين التسعة في الإمارات.

وكان أهالي المفرج عنهما في استقبالهما في صالون الشرف في المطار، حيث سادت أجواء من الفرحة خلال اللقاء الأول للعائلتين مع ولديهما.

وتستكمل عملية الإفراج بوساطة مستمرة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية.

وأوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة بتهمة التعامل مع "حزب الله"، الذي تصنفه مع دول خليجية أخرى "إرهابيا".

وفي 2015، قررت الإمارات ترحيل سبعين لبنانيا بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين اتهموا بعلاقتهم مع "حزب الله".



المصدر: "النهار" + وكالات + RT

 

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