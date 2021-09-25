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مصر تسجل 667 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 667 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 667 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مقابل 568 إصابة و36 وفاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين المسجل في مصر بلغ حتى السبت 300945 حالة منها 254060 حالة تم شفاؤها، و17149 وفاة.

المصدر: وكالات

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