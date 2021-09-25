مصر تسجل 667 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 667 إصابة و39 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مقابل 568 إصابة و36 وفاة الجمعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين المسجل في مصر بلغ حتى السبت 300945 حالة منها 254060 حالة تم شفاؤها، و17149 وفاة.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 254060 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 25, 2021
الصحة: تسجيل 667 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة pic.twitter.com/Q2P78Vjgu2
المصدر: وكالات
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