التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي جديد من الحوثيين على السعودية
AP Amr Nabil
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة اليوم السبت.
وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه المملكة، منددا بـ" استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.
المصدر: "واس"
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