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فيصل المقداد: على القوات الأمريكية الرحيل عن سوريا

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فيصل المقداد: على القوات الأمريكية الرحيل عن سوريا
RT @Mofaexsy
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من بلاده، وإلا سينتهي بها الأمر كما حدث لها في أفغانستان.

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وقال المقداد إن "وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر".

وكان المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكدا خلال لقائهما في نيويورك ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل، ورفع القيود القسرية أحادية الجانب عن سوريا.

المصدر: الخارجية السورية

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