شكري والمقداد يبحثان سبل إنهاء الأزمة في سوريا

بحث وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والسوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، سبل إنهاء الأزمة في سوريا.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر "تويتر" أن الوزيرين التقيا في مقر البعثة المصرية في نيويورك، "لبحث سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استقبل المقداد عددا من المسؤولين العرب والأجانب على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى المقداد بنظيره الصومالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأمس بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

المصدر: RT