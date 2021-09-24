المغرب.. 26 وفاة و1620 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 1620 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1583 إصابة و36 وفاة أمس.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 2162 حالة شفاء ليبلغ عدد من تعافوا من الفيروس 895434 أشخاص.

وحسب البيانات الأخيرة فقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 927127، فيما وصل إجمالي الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 14102 حالة.

المصدر: وكالات