قطر: حققنا تقدما في صعيد حقوق العمال

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "التقدم الذي حققته قطر في صعيد حقوق العمال وحقوق الإنسان في السنوات العشر الأخيرة يفوق المنطقة بأكملها".

وفي مقابلة مع شبكة CNN، وردا على سؤاله عن بعض شكاوى مجموعات حقوقية ومجموعات المهاجرين، شدد آل ثاني على أنه "كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والإبلاغ الخاطئ عن الحقائق والأرقام".

وأكد أنه "إذا كان هناك أي شيء يتطلب إجراء تحقيق من قبل الحكومة فإنها تتحمل كامل المسؤولية وسنقوم بالأمر".

وغالبا ما توجه المنظمات الحقوقية الدولية إلى قطر انتقادات بسبب الظروف التي يعمل فيها مئات آلاف العمال، ولا سيما الآسيويين منهم، في مواقع بناء المنشآت الضخمة التي ستستضيف أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم.

وكانت الدوحة نفت معلومات أوردتها صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ 2010.

المصدر: CNN + RT