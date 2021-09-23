السودان.. المحتجون يغلقون مطار بورتسودان شرق البلاد

أغلق المحتجون في السودان يوم الخميس مطار مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

وأكد مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار في حديث لصحيفة "السوداني" إغلاق مطار بورتسودان وتوقف الملاحة الجوية صباح اليوم الخميس.

وأشار أوبشار إلى "عزلة الولاية برا وبحرا وجوا" بعد إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وعلى خلفية التقارير الإعلامية عن إعادة فتح مطار بورتسودان، قال إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة على "فيسبوك" مساء الخميس، إنه يعتذر عما ورد بشأن عودة مطار بورتسودان للخدمة، وأكد أن المطار "خارج الخدمة حتى إشعار آخر".

وأضاف أنه "في إطار التصعيد الثوري المعلن والمنفذ منذ يوم 17 سبتمبر يعلن المجلس إيقاف حركة الباصات السفرية والعربات الخاصة من مساء اليوم إلى حي إشعار آخر".

ونشر إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا مقاطع فيديو لاستقبال المحتجين للزعيم الأهلي محمد الأمين ترك في ميناء بورتسودان، حيث ألقى خطابا في المعتصمين.

يذكر أن المجلس الأعلى لنظارات البجا يمثل الزعماء الأهليين الذين يطالبون الحكومة السودانية بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والجماعات المتمردة.

المصدر: RT+وسائل إعلام سودانية