وفاة المخرج المصري محمد عماد الدين الحديدي بعد معاناة مع مرض السرطان

تناقلت وسائل الإعلام المصرية نبأ وفاة مخرج الأفلام التسجيلية محمد عماد الدين الحديدي عن 74 عاما، إثر معاناة مع مرض السرطان.

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وقالت سهر سعد كنّة المخرج الراحل في تصريحات لموقع "مصراوي": "المخرج الراحل توفى صباح اليوم في منزله، إذ كان يعاني من مرض السرطان".

ونعى المخرج خيري بشارة صديقه الراحل عبر فيسبوك، وكتب: "رحل فارس مجهول من زماننا، أنتم لا تعرفونه ولكننا نعرفه ونعترف أنه كان أفضل منا، بقدرته الفذة دون إدعاء في الانزواء بعيداً عن مستنقع تفاهاتنا اليومية وأوهام طموحاتنا".

وتابع: "كان مثقفا لنفسه وصادقا في مشاعره ونبيلا في سلوكياته… ولم يعرف قلبه الغيرة أو الحقد، لن أنسى حين كنت أصور فيلمي القصير الأول ( صائد الدبابات) 1974 كيف كنت أنظر خلفي من حين لآخر لأستمد من عينيه طاقتي التي احتاجها لمواصلة العمل، كانت نظراته تمتلأ بالحماس والذكاء والحب والتضامن".

المصدر: مصراوي