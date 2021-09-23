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مصر.. حظر استيراد اللحوم الهندية بعد وفاة طفل بفيروس نيباه

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مصر.. حظر استيراد اللحوم الهندية بعد وفاة طفل بفيروس نيباه
Globallookpress
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حظرت وزارة الزراعة المصرية استيراد اللحوم ومنتجاتها، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة طفل إثر إصابته بفيروس نيباه بولاية كيرالا الهندية.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" أكد مصدر مسؤول، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بحظر استيراد اللحوم الهندية ومنتجاتها، تحسبا من انتقال فيروس نيباه إلى مصر، كما شددت وزارة الزراعة من إجراءاتها.

واكتشفت الهند أعراض فيروس نيباه القاتل لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا، وصفت حالتهم بأنها مستقرة، وأن جميعهم خالطوا طفلا عمره 12 عاما توفي بفيروس نيباه.

وعقب وفاة الطفل، شرع أطباء الولاية في فحص 251 شخصا خالطوه.

المصدر: القاهرة 24

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