صحيفة الأخبار: وليد جنبلاط تدخل للإفراج عن موقوف سوري على صلة بعميل إسرائيلي
AP
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أوقف الأمن العام اللبناني عددا من الناشطين السوريين على صلة بفصائل إرهابية في درعا، وينسقون مع عميل إسرائيلي في الجولان المحتل، بحسب صحيفة "الأخبار".
وبحسب المعطيات، فقد دخل هؤلاء إلى لبنان خلسة وحاولوا السفر بالطريقة نفسها قبل إلقاء القبض عليهم. وقد تدخلت جهات سياسية لبنانية، من بينها النائب السابق وليد جنبلاط، للإفراج عن أحدهم، إلا أن الأمن العام لم يستجب لهذه التدخلات.
المصدر: "الأخبار"
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