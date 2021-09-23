أبو الغيط عن سد النهضة: يبدو وكأنه سد خراب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لا يسمي السد الإثيوبي، سد النهضة لأنه عكس ذلك.

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وأوضح أبو الغيط في مقابلة تلفزيونية أن السد الإثيوبي لا يمكن وصفه بسد النهضة لأنه سد "خراب لدولتين عربيتين هما مصر والسودان".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في تعبيره عن هذا الموقف: "لا أطلق عليه اسم سد النهضة ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب".

وفي شأن ذي صلة عزا أبو الغيط اعتبار مجلس الأمن قضية المياه حساسة لكنها ليست مهددة للأمن والسلم إلى وجود خلافات على المياه بين أعضاء بمجلس الأمن، معلقا في هذا السياق بقوله "يعني تسيبوا الناس تحارب بعض؟".

المصدر: الوطن