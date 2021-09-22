المقداد يطالب تركيا بسحب قواتها "فورا" من الأراضي السورية

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن سلطات بلاده تطالب تركيا بسحب قواتها فورا من أراضي محافظات سوريا الشمالية.

وأضاف في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن على تركيا سحب قواتها على الفور. وعلى المجتمع الدولي بدوره أن يدعم جهود سوريا لتحرير الأراضي التي احتلتها في شمال البلاد".

ووفقا لوزير الخارجية السورية، فإن السبب الرئيسي للتصعيد الأخير في محافظة إدلب هو "الاحتلال التركي والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات الإرهابية على الأرض".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أشار في أغسطس المنصرم إلى تدهور الوضع الأمني ​​وتفاقم النزاع المسلح في بعض مناطق سوريا، خاصة في محافظة إدلب.

المصدر: "نوفوستي"