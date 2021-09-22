توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الإدارة الروحية لمسلمي روسيا والإفتاء الأردنية

في يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري لعام 2021، ومن داخل أسوار جامع موسكو الكبير، تم اتخاذ خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الودية الروسية الأردنية.

حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ودائرة الإفتاء الأردنية.

وقد وقع الوثيقة كل من: المفتي الشيخ راوي عين الدين ومفتي الأردن الأعلى الشيخ عبد الكريم سالم الحصافنة.

وشارك أيضا من الجانب الروسي النائب الأول لرئيس مجلس مفتي روسيا روشان أبياسوف والنائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي الاتحاد الروسي دامير محي الدين في توقيع المذكرة، كما وشارك من الجانب الأردني السفير فوق العادة ومفوض الأردن لدى روسيا الاتحادية السيد خالد الشوابكة وموظفو دائرة الشؤون الدينية في المملكة.

ولفت عين الدين في محادثة مع مفتي الأردن أنه قد سبق توقيع المذكرة عمل منهجي متعدد المستويات من كلا الجانبين.

هذا وقال المفتي الشيخ راوي عين الدين: في عام 2018 حضر العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى بلادنا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث التقينا هنا داخل أسوار جامع موسكو الكبير وتناقشنا مع جلالة الملك في العديد من قضايا الأجندة العالمية واتفقنا في وجهات النظر حيال الكثير من المسائل والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وذلك انطلاقا من الرغبة المشتركة في بناء وتعزيز الروابط بين شعوب بلدينا.

كما وأيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني وأنا فكرة توقيع اتفاقية تعاون بين أمة مسلمي روسيا والأردن من أجل توطيد العلاقات وحشد الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والراديكالية.

RT

المصدر RT