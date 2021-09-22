الدفاع الروسية: رصد 29 عملية قصف من قبل "النصرة" في منطقة إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 26 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "تم تسجيل 26 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وجرى رصد 11 عملية قصف في محافظة إدلب، و11 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و1 في محافظة حماة".

كما ذكر المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT