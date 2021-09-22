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تونس.. الحكم على رجل أعمال بالسجن 85 سنة

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تونس.. الحكم على رجل أعمال بالسجن 85 سنة
Globallookpress
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أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صفاقس التونسية اليوم الأربعاء، حكما قضائيا يقضي بسجن رجل أعمال 85 سنة مع النفاذ العاجل من أجل إصداره شيكات دون رصيد.

وتعلقت برجل الأعمال عشرات القضايا التي تخص إصدار شيكات دون رصيد.

وبحسب المعلومات فإن رجل الأعمال المتورط في هذه القضايا لديه شركات كائنة بولاية صفاقس.

المصدر: "نسمة"

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