منظمة فلسطينية ترحب بقرارات حزب بريطاني بشأن بضائع المستوطنات وتأشيرة دخول الفلسطينيين إلى بريطانيا

قال "مجلس العلاقات الدولية" الفلسطيني إنه يرحب بقرارات "حزب الديمقراطيين الأحرار" البريطاني الذي صوت لصالح حظر بضائع المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى بريطانيا دون تأشيرة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء بأن هذه القرارات "تعكس التيار البريطاني المتزايد والمناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان أن "الموافقة على تلك القرارات هي خطوة رمزية كبيرة تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بالتضامن الدولي في مسيرته نحو التحرر والاستقلال وتقرير المصير".

ودعا المجلس جميع الأحزاب البريطانية إلى اتخاذ قرارات مشابهة "نصرة للحق الفلسطيني التاريخي وتصحيحا للخطأ التاريخي من قبل بريطانيا بحق شعبنا".

وكان "حزب الديمقراطيين الأحرار"، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية في البرلمان، قد وافق الاثنين خلال مؤتمره السنوي بأغلبية على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الأسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق زيارة المملكة المتحدة دون تأشيرة دخول، والالتزام بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ومنع الشركات البريطانية من العمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

المصدر: RT