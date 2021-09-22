جماعات يهودية مغربية تنعى "اليهودي الأعلى رتبة" في جيش المملكة

نعى "مجلس الجماعات اليهودية المغربية" العقيد الركن فيكتور أوحيون، المغربي اليهودي الحاصل على أرفع رتبة عسكرية في تاريخ القوات المسلحة الملكية.

وكان أوحيون، قبل تقاعده، رئيسا لقسم الطب الباطني بالمستشفى العسكري "محمد الخامس" بالعاصمة الرباط، برتبة كولونيل ميجور (عقيد ركن).

وقال بيان لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، وقعه رئيسها سيرج بيرديغو، إن الرحيل المفاجئ لهذا "الرجل الجيد خسارة كبيرة لعائلته، وجماعته، وللقوات المسلحة، وللمملكة".

وأضاف المجلس "كان مغربيا، يهوديا، مندمجا داخل جماعته، وحياة مدينته، ثم داخل الجسم العسكري الذي دخله بمصادفة جميلة وترقى إلى مرتبة كولونيل ماجور ونال أسمى التشريفات بالمغرب والخارج".

وتابع "لقد نجح في أن يكون له مسار مهني باهر كرئيس مصلحة طبية وفي التعليم، حيث كون بشغف أجيالا من الأطباء العسكريين الشباب الذين يظلون مدينين له طيلة حياتهم، بعدما نقل إليهم ليس فقط المعارف والمعرفة الطبية، بل أيضا أساس الطب، بتمكينهم من تعليم قرب أسرة المرضى".

وذكر بيان بيرديغو أنه "بالنسبة إلى الراحل كانت ممارسة الطب مثل مهمة تبشيرية، إرادة لخدمة الآخر، وتهدئة الآلام، وشفاء جراح الأجسام والأرواح".

المصدر: "هسبريس"