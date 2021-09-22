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قوى سياسية سودانية ترفض تصريحات البرهان وتصفها بالخطيرة

أخبار العالم العربي

قوى سياسية سودانية ترفض تصريحات البرهان وتصفها بالخطيرة
Sputnik
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أعربت قوى سياسية في السودان عن رفضها التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها "خطيرة وغير مقبولة".

وردا على تصريحات البرهان، التي هاجم فيها المكون المدني السياسي وحمله مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد، قال "حزب الأمة" إن هذه التصريحات "خطيرة وغير مقبولة".

وذكر "حزب الأمة" أن اتصالات قد بدأت للجلوس مع المكون العسكري لبحث الأزمة.

وفي نفس السياق أعرب حزب "المؤتمر السوداني"، كذلك عن رفضه اتهامات رئيس مجلس السيادة للقوى السياسية، وقال إنه "ليست هناك جهة بعينها تعتبر وصية على السودان، والشعب وحده هو من يملك قراره".

هذا وقد هاجم رئيس مجلس السيادة السوداني، في كلمة اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد، معتبرا أنها لا تهتم بهموم المواطنين وحل مشاكلهم.

وقال البرهان: "هنالك من يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نر قوى سياسية تتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين وحل مشاكلهم".

المصدر: RT + الأناضول

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