السعودية.. سيدتا أعمال تواجهان 54 مرشحا في انتخابات غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة

تواجه سيدتا أعمال في السعودية 54 مرشحا في الانتخابات التي تشهدها غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، مع إغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "سبق" بأن "لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21 تغلق باب تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأربعاء، بعد أن بلغ عدد المرشحين المتقدمين 54 مرشحا بينهم سيدتان".

وكانت اللجنة قد مددت وقت استقبال طلبات الترشح أسبوعا كاملا، بعد مرور الفترة المقررة لعملية الترشح، وقد استمرت عملية التسجيل بصورة راتبة إلكترونيا، فيما ظلت اللجنة تستقبل المرشحين بمقرها في الدور الثاني بغرفة مكة المكرمة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، والتأكد من انطباق الاشتراطات على المتقدمين.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن إحدى المرشحتين، سيدة الأعمال هيفاء أبو نار التي تنافس في الحصول على مقعد في مجلس إدارة الغرفة، إيمانا منها بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة السعودية، وإثبات قدرتها على تقديم الجديد والمختلف وبأداء عال.

ولدى أبو النار سيرة ذاتية كبيرة لسنوات طويلة، وخبرات متراكمة في عدد من الأعمال التي قامت بها في الغرفة وأمانة العاصمة المقدسة، وأعمال خاصة خلاف كونها من عائلة تجارية لها مكانتها في السوق التجارية.

وأشار مقربون لأبو نار إلى أنها تسعى لكسر الاحتكار الذي تشهده غرفة مكة المكرمة طوال الدورات الماضية، التي لم تدخلها سيدة حتى الآن.

المصدر: "سبق" + "عكاظ"