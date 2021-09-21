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مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان

أخبار العالم العربي

مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان
Globallookpress
الخرطوم
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دانت مصر، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان التي حصلت بقيادة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان و22 ضابطا برتب مختلفة.

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الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية في السودان وتؤكد دعمها
الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية في السودان وتؤكد دعمها "للمرحلة الانتقالية"

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "جمهورية مصر العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد".

وأضاف البيان أن "مصر تؤكد، حكومة وشعبا، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دان المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان اليوم وأكد دعم الجامعة العربية للفترة الانتقالية في البلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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