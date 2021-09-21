"النهضة" التونسية: إعلان الرئيس عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة "توجه خطير"

قالت حركة "النهضة" التونسية إن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الخانقة كما يهز صورة تونس الخارجية، خاصة مع شركائها الماليين والدوليين.

واعتبرت في بيان صادر اليوم الثلاثاء إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه إقرار أحكام انتقالية منفردة "توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات".

وأشارت إلى أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد "يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".

كما أعربت عن رفضها ''نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين"، مشددة على "ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير وإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف".

وجددت الحركة التأكيد على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية.

المصدر: RT