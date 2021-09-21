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السعودية تعلن التزامها "بحل سياسي شامل" في اليمن ودعمها للمبعوث الأممي

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن التزامها
الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء ـ (واس)
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أعلنت السعودية التزامها "بحل سياسي شامل" للأزمة في اليمن ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء في المملكة تطرق في جلسته الأسبوعية اليوم، إلى ما أكدته السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها.

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وفي الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدد المجلس دعمه للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعالم. حسب الوكالة.

 

المصدر: وكالة الأبناء السعودية

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