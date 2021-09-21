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البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)

أخبار العالم العربي

البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT
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زار رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة.

ووجه البرهان التحية إلى الضباط والجنود وشكرهم على "حكمتهم في التعامل مع الأحداث"، مؤكدا "وحدة وإصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطى بالبلاد وأن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف".

ودعا القوى السياسية إلى "الوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان"، لافتا إلى أن "عملية بناء الوطن وحمايته أمنه وإستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني".

وقال البرهان مخاطبا الضباط والجنود بمنطقة الشجرة "أنتم حراس الإنتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة الي القوي الوطنية التى ينتخبها الشعب".

البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT
البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT
البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT
البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT
البرهان يزور سلاح المدرعات (صور)
RT

وكان الناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول الأمير، أعلن في وقت سابق أنه "تمت السيطرة، فجر اليوم الثلاثاء، على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

هذا وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير).

المصدر: "سونا" + RT

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