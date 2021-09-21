لبنان.. توقيف خلية مؤيدة لتنظيم "داعش"

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف عدد من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" في مدينة طرابلس شمال لبنان، وقامت بوقت سابق باغتيال أحد عناصر الجيش.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "أعضاء الخلية عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم".

وأوضحت أن "الخلية بدأت نشاطها في شهر يونيو الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 أغسطس الماضي. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

المصدر: الجيش اللبناني