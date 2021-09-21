الهيئة الهندسية للجيش المصري تعلن عن مشروعات في سيناء بقيمة نصف ترليون جنيه

قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية إيهاب الفار، إن الهيئة كلفت اعتبارا من 30 يونيو 2014 بـ418 مشروعا في شبه جزيرة سيناء بمختلف المجالات، بإجمالي تكلفة 486 مليار جنيه.

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وأوضح أنه جرى تنفيذ 276 مشروعا بتكلفة قدرها 198 مليار جنيه، وجار تنفيذ 110 مشروعات بتكلفة 206 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 82 مليار جنيه.

وأضاف الفار، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 35 طريقا بإجمالي 1185 كم، لتسهيل حركة التنقل داخل المحافظة، كما راعت الهيئة الأسبقيات في تخطيط وتنفيذ الطرق، وأهمها ربط التجمعات السكنية والزراعية والصناعية والسياحية بمنتهى السرعة.

وأكد أنّه جارٍ تنفيذ 16 طريقا بإجمالي أطوال 375 كم، وقاربت على الانتهاء منهم، وتصل نسبة التنفيذ في رفح والعريش إلى 95%، وقد يتم الانتهاء من معظم هذه الطرق الشهر المقبل، كما أنّ الهيئة تخطط لتنفيذ 13 طريقا بإجمالي أطوال 1880 كم منهم 1615 كم لصالح الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء.

المصدر: الوطن