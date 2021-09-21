مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.
يتبع..
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.
يتبع..
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