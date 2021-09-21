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مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.

يتبع..

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