السيسي يتحدث عن "جمرة" في يد الراحل طنطاوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، كان دائما يقول بعد قيام ثورة يناير 2011 "أنا ماسك جمرة نار في إيديا.. مقدرش أسيبها تولع الدنيا".

وتولى طنطاوي رئاسة المجلس العسكري بعد ثورة يناير بالاضافة لمنصبه كوزير للدفاع.

وأعلنت الرئاسة المصرية صباح اليوم الثلاثاء وفاة المشير طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشاريع في سيناء إن "المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا لحماية مصر من السقوط في المرحلة الحرجة بعد 2011"، عندما حدثت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها ستؤدي إلى تولى فصيل معين الحكم في مصر.

وأوضح السيسي أن "هذا الرجل برىء من أي دم حدث فى أحداث محمد محمود وستاد بورسعيد وماسبيرو والمجمع وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة".

وأشاد الرئيس السيسي، بمواقف المشير حسين طنطاوي، قائلا: "المشير طنطاوي كان بيقول إن هايذكر التاريخ أنا اللى سلمت البلد دى لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم".

وتابع الرئيس السيسي: "كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته فى التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين".

المصدر: RT