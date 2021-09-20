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مصر.. زوجان يقتلان شابا ويتخلصان من جثته بنهر النيل لسرقة "توك توك"

أخبار العالم العربي

مصر.. زوجان يقتلان شابا ويتخلصان من جثته بنهر النيل لسرقة
Globallookpress
العاصمة المصرية القاهرة
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ألقت السلطات المصرية القبض على رجل وزوجته، بتهمة قتل شاب والتخلص من جثته بنهر النيل في الوراق، وذلك لسرقة "التوك توك" الذي يملكه.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب طافية بنهر النيل مقيدة بالحبال، وتبين من خلال معاينتها تعرض المجني عليه للخنق.

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وكشفت التحريات أن الضحية سائق توك توك، وأن رجلا وزوجته استدرجاه بحجة توصيلهما ومساعدتهما في نقل أغراض لشقتهما ثم قتلاه خنقا لسرقة التوك توك الخاص به، وعقب ذلك قيداه بحبل، ونقلا جثته بواسطة التوك توك وتخلصا منها بنهر النيل. 

وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

المصدر: "اليوم السابع" 

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