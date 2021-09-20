ماكرون وتبون يبحثان الأوضاع في ليبيا والساحل

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الوضع في ليبيا وقضايا إقليمية أخرى.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى، هذا المساء، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون".

وأضاف البيان أن الرئيسين "تطرقا إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية وقضايا إقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل".

المصدر: RT