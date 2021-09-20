التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك" من الحوثيين بزورقين مفخخين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن إحباط "هجوم وشيك" خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.

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وأفاد التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، بتدمير زورقين مفخخين تابعين لقوات الحوثيين في مياه البحر الأحمر أمام بلدة الصليف غرب اليمن "وإحباط تنفيذ هجوم".

وشدد التحالف على "استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

كما اتهم القوات الحوثية بانتهاك اتفاق ستوكهولم "بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: "واس" + وكالات