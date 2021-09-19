غوتيريش يدين الإعدامات التي نفذها الحوثيون السبت

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قيام جماعة "أنصار الله" الحوثية، بإعدام 9 يمنيين يوم السبت، بتهمة تورطهم بمقتل رئيس مجلس الجماعة السياسي، صالح الصماد.

وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأحد بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يأسف بشدة لقيام جماعة الحوثي أمس بإعدام تسعة أشخاص بينهم شخص تشير المعلومات إلى أنه كان قاصرا عند اعتقاله".

وحسب دوجاريك، أشار غوتيريش إلى أن عمليات الإعدام "نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة".

كما دعا غوتيريش، "بشكل عاجل جميع الأطراف والسلطات إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، وفق دوجاريك.

وحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة في اليمن على وقف العنف، ودعا الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة "بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعدمت 9 أشخاص بالرصاص، السبت، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل الصماد.

المصدر: أ ف ب